Die 19. Mountainbike-Sternfahrt, die nun Rad-Sternfahrt heißt, wurde bei bestem Radfahrwetter durchgeführt. Neu war in diesem Jahr, dass sich alle Radler am Freizeit- und Tourismuszentrum Steinbach trafen, bevor es auf verschiedenen Touren durch die Region ging. Die Begrüßung in Steinbach erfolgte durch Andreas Müller von den „Funbikern“ und die Zweite Bürgermeisterin von Steinbach am Wald , Monika Barnickel. Die Rad-Sternfahrt wird durch die gemeinsame Touristinformation der Rennsteigregion im Frankenwald und eine der Rennsteiggemeinde organisiert. In diesem Jahr zeigten sich die „Funbiker“ und die „Fichtenstube“ für die Bewirtung der Radfahrer vor und nach den einzelnen Touren verantwortlich.

Erstmals konnten sich die Biker für eine von sechs verschiedenen Touren entscheiden. Zur Auswahl standen drei Mountainbikestrecken, eine Straßenradstrecke und dazu zwei E-Bikestrecken. Die geführten Routen gingen kreuz und quer durch die Rennsteigregion. Mit einer Gesamtlänge von über 30 Kilometern dauerte es für die E-Biker immerhin fast zwei Stunden. red