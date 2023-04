Auf rekordverdächtige 9200 Einsatzstunden blickte die BRK-Bereitschaft Lauenstein bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Springelhof“ zurück. Laut Bereitschaftsleiter Marcus Belz war die Schnelleinsatzgruppe Betreuung/Verpflegung fünf Mal gefordert. Helfer hätten außerdem bei der Einrichtung und dem Rückbau von fünf Notunterkünften im Landkreis mitgewirkt. Die Helfer-vor-Ort- Gruppe absolvierte 103 Einsätze.

Besonders hob Belz die Tätigkeit in der Schnellteststelle der Stadt Ludwigsstadt hervor. Mit Feuerwehr, DLRG und weiteren freiwilligen Helfern habe man den Testbetrieb organisiert und durchgeführt. Die Flüchtlingshilfe habe die Bereitschaft ebenfalls stark gefordert.

Belz erinnerte ferner an jeweils zwölf Bereitschaftsabende und SEG-Ausbildungen sowie an diverse Lehrgänge. Auch als Dozenten und Ausbilder seien die Lauensteiner wieder unterwegs gewesen.

Die Jugendrotkreuzgruppe blickte auf zehn Gruppenstunden zurück. Als besondere Aktionen standen ein Praxistag und das Zeltlager der Bereitschaft auf dem Plan. Auch zahlreiche Sanitätsdienste leisteten die Helfe, etwa beim Freischießen in Kronach oder bei den Deutschen Meisterschaften im Longboard-Downhill.

Es folgten Ehrungen für langjähriges Engagement. Ausgezeichnet wurden Dorothee Amann, Hartmut Bähr, Christian Conrad, Katharina Lemnitzer, Monika Müller und Jens Treuner (alle fünf Jahre); Alexandra Belz und Marcus Belz (beide zehn); Michael Güntsch (25); Jürgen Güntsch, Michael Neubauer und Andreas Ziener (alle 30) sowie Roland Stärker (45).

Abgerundet wurde die Versammlung durch Grußworte von Bürgermeister Timo Ehrhardt , BRK-Kreisgeschäftsführer Roland Beierwaltes und den Kreisbereitschaftsleitern Michael Neubauer und Benjamin Schneider . Alle stellten die Verdienste der engagierten Bereitschaft gerade in diesen so herausfordernden Zeiten heraus.

Für das laufende Jahr stehen schon zahlreiche Termine an. So kocht die Bereitschaft am Samstag, 29. April, ab 11 Uhr mit der Feldküche auf dem Edeka-Parkplatz in Steinbach am Wald Jägergeschnetzeltes mit Reis für die Bevölkerung. hs