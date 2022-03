Bedingt durch die Corona-Pandemie fand beim Sportverein Nurn nach einer längeren Pause wieder ein Treffen der Führungsetage statt. Dabei konnte Vorsitzender Vinzenz Sesselmann nach einer noch längeren krankheitsbedingten Auszeit endlich wieder das Gremiumsmitglied Armin Hader begrüßen.

Er sollte bei der Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr für seine 50-jährige Treue geehrt werden. Nun holte der Vorsitzende diese Auszeichnung nach und überreichte die Treueurkunde und das goldene Ehrenzeichen des Bayerischen Landessportverbandes . Sesselmann hob nicht nur die langjährige Verbundenheit zum SV Nurn und das Wirken von Hader in der Vorstandschaft, sondern auch dessen vielfältigen Helfertätigkeiten dank seiner handwerklichen Fähigkeiten hervor.

Sesselmann bemängelte so manches Desinteresse bei Aktiven. Festgelegt wurde mit dem 22. Mai der Termin für die Jahresversammlung mit Neuwahlen. Auch der Zeitpunkt für das Sportfest wurde mit dem 8. bis 10. Juli fixiert. Dies stehe heuer besonders am Sonntag im Zeichen der Jugend. Paarungen mit je einem D-, F- und G-Jugendteam stehen bereits fest. Beim Kreismusikfest des örtlichen Musikvereins (10. bis 12. Juni) werde der Sportverein am Freitag den Ausschank übernehmen.

Am spielfreien Fußball-Wochenende findet am 24. April in Nordhalben mit den dortigen Sportfreunden ein kombiniertes Kegel-/Bierkopfderby statt. Interessenten hierfür können sich bei ihm noch melden. hf