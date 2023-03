Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Reuther Feuerwehr stand die Ehrung des stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen Harthan für 40-jährigen aktiven Dienst.

Der Landratsstellvertreter Gerhard Löffler und Kreisbrandmeister Markus Reischl verliehen zusammen mit Bürgermeister Jörg Neubauer und der Vorsitzenden Tanja Renner das staatliche Ehrenzeichen in Gold an Jürgen Harthan.

Veranstaltungen der Feuerwehr

Man habe die traditionelle Dorfkerwa und den „Weihnachtszauber“ durchgeführt. Diese Veranstaltungen sind auch für dieses Jahr vorgesehen. Außerdem plane man einen Tagesausflug.

Die Vorsitzende zeigte sich stolz auf die Aktiven und die Kinderfeuerwehr mit dem fünfköpfigen Betreuerteam unter der Leitung von Gruppenführer Andreas Harthan. Kommandant Heinrich Roth erklärte, dass 18 Aktive der Wehr angehören. Bereits mit der 37. Gruppe habe man die Leistungsprüfungen Wasser im vergangenen August erfolgreich abgelegt. Den Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses mit der Nachbarwehr Thonberg sehe man positiv. Unter viel Beifall beförderte der Kommandant Natalie Brehm zur „Oberfeuerwehrfrau“. Gruppenführer Andreas Harthan berichtete über die Kinderfeuerwehr. Man habe mittlerweile 25 Aktive, darunter acht Mädchen.

Bürgermeister Jörg Neubauer informierte über den Stand des gemeinsamen Gerätehausneubaus für Reuth und Thonberg. Die Planungen seien in Zusammenarbeit mit der Kreisbrandinspektion und den beiden Wehren am Laufen. Danke sagte Neubauer den Helfern für die Renovierung des Schlauchturmes am Gerätehaus. dw