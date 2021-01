Die 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen betrug gestern im Nachbarlandkreis Hildburghausen 248,4. Diese Zahl gab am Mittwoch das Landratsamt Hildburghausen bekannt und betonte in einer Pressemitteilung, dass ab 28. Januar eine neue Allgemeinverfügung gilt. Das bedeutet, dass auch weiterhin keine Besuche zu touristischen Zwecken dort erlaubt sind - auch wenn die Aufhebung der 15-Kilometer-Beschränkung inzwischen erfolgt ist. "Tagesausflüge zum Zwecke individueller sportlicher Betätigung und Bewegung an der frischen Luft", wie es im Wortlaut heißt, sind somit auch Bürgern der Stadt und des Landkreises Coburg untersagt.

Sich einfach darüber hinwegzusetzen, davon sei abgeraten. Denn Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einem Bußgeld von bis zu 25 000 Euro belegt werden. Dies alles tritt heute in Kraft und soll erst einmal bis zum 14. Februar gelten, teilt das Landratsamt Hildburghausen mit. red