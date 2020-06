Kostenloser Probeunterricht Infotag im Internat mit Tagesschule Artrenvielfalt und Weideflächen

Das Leitungsteam der Sing- und Musikschule im Landkreis Kronach hat mit großem Bedauern beschlossen, das ursprünglich für den Tag der Musik am Sonntag, 21. Juni, geplante Musikschulsommerfest abzusagen als es durch umfangreiche Auflagen in entstellter Form durchzuführen. Weil dadurch auch der "Instrumentenpfad" zum Ausprobieren der verschiedenen Musikinstrumente nicht stattfinden kann, bietet das Kollegium stattdessen für alle Interessierten, die gerne ein Instrument ausprobieren und die entsprechende Lehrkraft kennenlernen möchten, zwischen den Pfingst- und Sommerferien einen kostenlosen Probeunterricht an, bei dem die nötigen Hygieneschutzmaßnahmen problemlos eingehalten werden können. Für diese kostenfreien Test-Stunden können ab sofort individuelle Termine vereinbart werden. Nähere Auskünfte erteilt das Sekretariat unter der Telefonnummer 09261/91314 oder per E-Mail: mail@musikschule-kronach.de. red Zum letzten Mal im laufenden Schuljahr lädt das Aufseesianum am Sonntag, 21. Juni, um 15 Uhr interessierte Familien zu einer Hausführung ein, der bei Kaffee und Kuchen generelle Informationen zu Internat und Hausaufgabenbetreuung vorausgeschickt werden. Anmeldungen zum Infovortrag an: Studienseminar Aufseesianum, E-Mail: info@aufseesianum.de oder ulrike.linz@aufseesianum.de und Telefon 0951/51926-0. Weitere Informationen findet man im Internet auf der Webseite www.aufseesianum.de. Die Ökologische Bildungsstätte Oberfranken bietet am Samstag, 20. Juni, im Rahmen des Bayern-Netz-Natur-Projektes "Bärwurzwiesen und Feuchtflächen im nördlichen Frankenwald" unter Leitung von Christine Neubauer eine naturkundliche Wanderung bei Ludwigsstadt an. Die sonnigen Hänge bei Ludwigsstadt bergen den ein oder anderen Naturschatz. Um den typischen Pflanzen und Tieren einen Lebensraum zu bieten, werden die Biotope teilweise spät gemäht oder mit Schafen und Ziegen beweidet. Die anspruchsvolle Runde führt über den Thünahof und Sommerberg zum Ausgangspunkt zurück. Startpunkt der circa dreistündigen Wanderung ist um 14 Uhr der "Ausgangspunkt Wandern" am Marktplatz in Ludwigsstadt. Um Anmeldung wird gebeten (Tel.: 09266/8252 E-Mail an: info@oekologische-bildungsstaette.de). red