Ein Konzert in der evangelischen Kirche St. Michael gibt das Ensemble "Sing'n'Swing" am Sonntag, 13. November. "Peace - Frieden" heißt der Titel, passend zum Volkstrauertag, der alljährlich an den Krieg erinnert und zum Frieden mahnt. Nie ist uns das Thema näher und aktueller gewesen.

Doch wo gibt es Antworten auf unsere Sehnsucht nach Frieden in dieser friedlosen Welt? "Wenn wir Gott je gebraucht haben, dann brauchen wir ihn jetzt erst recht", heißt es in einem Gospel. "Lasst euer Herz nicht verwirren!" lautet die christliche Botschaft im modernen, a cappella gesungenen Chorsatz "Peace". In einem anderen Stück wird ein klarer Friedensauftrag formuliert. Gospels, Jazz und Pop beleuchten das Thema - musikalisch und inhaltlich. Auch Interpreten wie Michael Jackson, George Harrison oder Eric Clapton wollten mit ihren Songs Mut machen und die Welt zum Positiven verändern.

Das zehnköpfige Gesangsensemble mit vier Instrumentalisten unter der Leitung von Paul Oschmann lädt ein, sich gemeinsam auf die Suche nach Frieden zu begeben.

Beginn des etwa einstündigen Konzertes ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. hbo