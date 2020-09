Konrad Körner führte im Planungsausschuss einen Schlagabtausch mit Bürgermeister German Hacker.

Vielleicht ist der Stadtrat der Jungen Union einfach nur sauer, weil die Schwarzen nach der Stadtratswahl als stärkste Gruppe im neu gewählten Gremium keine "Regierungsbeteiligung" bekamen. Der noch junge Körner war von der wieder erstarkten Opposition nämlich als Zweiter Bürgermeister auserkoren worden, was dem amtierenden Bürgermeister offenbar so gar nicht gefallen wollte. Der SPD-Mann suchte sich seine Mehrheiten lieber unter den bewährten Kräften und machte seinen bisherigen "Dritten" zum ersten Stellvertreter. Die Schwarzen blieben außen vor.

Sicher ist, dass die Mehrheiten im neuen Stadtrat labiler geworden sind und es keine festen Bänke mehr gibt. Da wechseln die Stimmen schon mal quer hinüber zum vermeintlichen Gegner. Die CSU flirtet schon mal mit den Grünen und hatte damit auch bereits Erfolg. Siehe das Beispiel Jugendbeirat.

Diese neuen Aussichten können durchaus motivieren. Vor allem, wenn man ein junger Heißsporn ist, der noch Größeres im Sinn hat. Und so ist Körner frech geworden, in der letzten Sitzung des Planungsausschusses. Sein Tadel für die Sturheit des Bürgermeisters geht so weit, dass er mit dem Gang zur Kommunalaufsicht liebäugelt. Vielleicht ist er ja doch noch ein wenig zu sehr beleidigt.

Denn: Bei allem Mut, Körner sollte Augenmaß bewahren. Ob der Bürgermeister den Brief an den Freistaat jetzt schreibt, oder erst in ein paar Wochen, ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass man sachlich und neutral entscheiden lässt, ob denn eine Reaktivierung der Schiene tatsächlich machbar wäre. Und man tatsächlich eine S-Bahn bekommen könnte. Da wird die CSU/JU dem Bürgermeister genau auf die Finger schauen.

Eines wird Körner aber auch weiterhin schlucken müssen: Auch Bürgermeister Hacker hat seinen eigenen Kopf. Da werden zwei "Sturköpfe" sich noch manch Schlagabtausch liefern.