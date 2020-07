Kollision in der Luitpoldstraße

Sachschaden von etwa 16 000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 18.45 Uhr in der Luitpoldstraße ereignet hat. Hier fuhr ein Audi-Fahrer plötzlich auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite und übersah dabei einen entgegenkommenden VW-Fahrer. Dieser wollte zwar noch ausweichen, stieß aber dennoch mit dem Unfallverursacher zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr musste auslaufendes Öl von der Fahrbahn abbinden. Beim Abbiegen auf die falsche Spur geraten Gegen 15 Uhr am Montag ereignete sich an der Kreuzung Siechenstraße/ Memmelsdorfer Straße ein Verkehrsunfall. Eine Opel-Fahrerin wollte die Einmündung überqueren, ordnete sich aber fälschlicherweise auf die Linksabbiegespur ein und fuhr dann trotz Rotlichts über die Kreuzung, weshalb sie frontal gegen einen von einer Frau gesteuerten Dacia stieß. Beide Unfallbeteiligten mussten leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 12 000 Euro beziffert. E-Bike-Fahrer nach Sturz im Krankenhaus Am Montagnachmittag stürzte in der Artur-Landgraf-Straße ein E-Bike-Fahrer über eine abgesenkte Bordsteinkante. Der 73-jährige Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. pol