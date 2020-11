Ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen und Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro ereignete sich am Mittwoch gegen 6.15 Uhr auf der Staatsstraße 2281. Ein 31-jähriger VW-Fahrer befuhr die Staatsstraße von Pödeldorf in Richtung Bamberg und wollte auf die Autobahnauffahrt der A 73 in Richtung Suhl auffahren. Beim Abbiegen übersah er einen entgegenkommenden 33-jährigen BMW-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden schwer verletzten Fahrer wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Absicherung der Unfallstelle waren die freiwilligen Feuerwehren aus Litzendorf, Memmelsdorf, Pödeldorf, Schammelsdorf und Melkendorf vor Ort. Foto: News5/Merzbach