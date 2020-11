Die Wohnheim-Band des Horst-Frenzel-Hauses der Lebenshilfe Kronach möchte während der Adventszeit einen kleinen Beitrag leisten, die Menschen in der momentan schwierigen Zeit auf Weihnachten einzustimmen. Ihr musikalischer Adventsgruß an allen vier Advents-Sonntagen richtet sich an Menschen aus allen Altersgruppen, insbesondere aber an solche, die sehr oft alleine sind. Die Bewohner sprechen dabei auch aus eigenen Erfahrungen, da ihre Elternteile teils in Seniorenheimen untergebracht sind.

"Durch die Medien haben unsere Bewohner erfahren, dass es in manchen Seniorenheimen Mitarbeiter gibt, die es den älteren Menschen ermöglichen, über Tablets mit Angehörigen per Videotelefonie Kontakt zu halten", erklärt die Fachbereichsleiterin Wohnen der Lebenshilfe Kronach, Bianca-Patricia Doberer. Daher hoffe man, dass die Adventsbotschaft gerade auch möglichst viele Menschen in Pflegeheimen erreichen kann.

"Wir sagen Euch an ..."

Das Konzept des musikalischen Adventskalenders sieht an jedem der vier Advents-Sonntage eine kurze Videosequenz über den Facebook-Account der offenen Hilfen der Lebenshilfe Kronach vor. Die Videosequenz beinhaltet jeweils eine Strophe des Liedes "Wir sagen Euch an den lieben Advent", gesungen von den Mitgliedern der Wohnheim-Band des Horst-Frenzel-Hauses. Im Anschluss liest ein Bewohner eine kurze Adventsgeschichte vor. Zu diesem musikalischen Adventskalender sind alle herzlich eingeladen. hs