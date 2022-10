Endlich konnten das Symphonische Blasorchester (SBO) Volkach und der Förderverein Volkacher Blasorchester e.V. die beiden Musikpersönlichkeiten Oskar Schwab und Ernst Oestreicher verabschieden und würdigen. Eröffnet wurde der Rückblick auf die gemeinsame Zeit mit "Olympic Fanfare and Theme" und Oestreicher am Dirigentenpult. Daraufhin folgte "Images of a City" und Oestreichers Lieblingsmarsch "Army of the Nile". Mit dem Trompeten-Bravourstück "Karneval von

Venedig" konnte der Volkacher Trompeter Manuel Scheuring seine große Virtuosität unter Beweis stellen. Scheuring, Oestreichers Nachfolger, konnte gleich auf der Bühne bleiben, denn es folgte die offizielle Taktstock-Übergabe. Christian Zang bedankte sich für den Förderverein bei Oestreicher und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Manuel Scheuring: "Als du vor zehn Jahren als stellvertretender Dirigent das erste Mal vor dem SBO gestanden warst, wusste ich, du gehörst vor unser Dirigentenpult." Auch Oestreicher ist sich sicher, Scheuring werde viele musikalische Highlights setzen. Einige davon folgten sogleich, denn Scheuring übernahm das Dirigat. Nach dem "Mussinan Marsch", Schwabs Lieblingsmarsch, bedankte sich das Orchester mit "Vita pro Musica" beim ehemaligen Dirigenten.

Daraufhin stand eine Überraschung für den ehemaligen Musikschulleiter an. Der Förderverein hatte für ihn den Marsch "Käpt’n Oskar - voller Bass voraus" komponieren lassen, der im Rahmen des Konzertes uraufgeführt wurde. Namensgebend war ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1983 mit der Überschrift: "Frischer Wind durch Käpt’n Oskar". Beendet wurde das Konzert mit "Ross Roy". Mit der Zugabe "Music" wurde ein weiterer Gänsehautmoment beschert.

Die Volkacher Bläserjugend verlieh den beiden Würdenträgern eine ganz besondere Auszeichnung: den Oscar für das musikalische Lebenswerk in Volkach. Dieser wird seit vielen Jahren besonders verdienten Personen rund um das Orchester überreicht. Die beiden Laudatorinnen konnten für alle Musiker sprechen: "Ihr habt uns in unserem Leben sehr geprägt und uns viele unvergessliche Musik-Erlebnisse beschert. Dafür können wir euch gar nicht genug danken!" Abgerundet wurde der besondere Tag mit einer Abschiedsfeier, bei der Schwab und Oestreicher zu Ehrenmitgliedern des Fördervereins ernannt wurden. Vorsitzende Stefanie Freibott betonte: "Ihr habt uns in all den Jahren so oft Gänsehaut beschert. Wir konnten euch mit diesem Abend hoffentlich etwas dafür zurückgeben."

Von: Ines Markert (Förderverein Volkacher Blasorchester e.V.)