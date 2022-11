Deckel auf den Topf. Diesen Tipp zum Energie sparen kennen viele, aber trotzdem wird in einigen Haushalten mit offenen Deckeln geköchelt. Das Kochen von 1,5 Litern Wasser geht mit geschlossenem Deckel etwa dreimal schneller als ohne Deckel und das spart Energie und somit bares Geld. Bis zu 40 Euro können so übers Jahr gespart werden, wenn die passenden Deckel auf den Töpfen liegen, schreibt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Würzburg/Kitzingen in seinem Energiespar-Tipp.

Ein weiterer Tipp: Wer noch einen Dampfdrucktopf oder Schnellkochtopf zuhause hat, kann auch den wieder einmal verwenden. Durch den Druck im Topf sinkt die Siedetemperatur, wodurch Lebensmittel schneller gar werden. Auch das spart Strom.

Ebenfalls hilfreich ist es, für jeden Topf die richtige Herdplatte zu wählen. Wer einen großen Topf auf eine kleine Platte stellt, verliert Zeit und wer einen kleinen Topf auf eine große Platte stellt, verliert Wärme und damit Geld.

Ähnliches gilt für nasse Töpfe. Ein Wasserfilm zwischen Topf und Herd stört die direkte Auflage und verlängert die Ankochzeit.

Außerdem müssen Kartoffeln und Gemüse beim Garen nicht im Wasser schwimmen. Besser ein bis zwei Zentimeter Wasser einfüllen, einen Dämpfeinsatz verwenden und bei geschlossenem Deckel im Dampf garen. Dadurch werden auch Geschmack, Farbe und Nährstoffe besser erhalten.

Jede Woche geben die Studierenden und Lehrkräfte der Fachschulen für Ernährung und Haushaltsführung in Kitzingen und Würzburg Tipps zum Energiesparen.