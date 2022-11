Ein Brand in der Eisenbergringstraße in Wiesentheid gemeldet wurde der Polizei über die Integrierte Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr am Montagnachmittag, gegen 15.40 Uhr. Vor Ort stellte sich heraus, dass an der Grundschule ein in der Fahrradhalle stehender Papiercontainer brannte, heißt es dazu im Polizeibericht.

Der ebenfalls bereits verständigte Hausmeister zog demnach den Container ins Freie und begann mit den Löscharbeiten. Mit Unterstützung der Feuerwehr Wiesentheid konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von circa 400 Euro. Was zu dem Brand führte ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.