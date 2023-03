In der Generalversammlung der freiwilligen Feuerwehr Mainstockheim konnte der Vorsitzende Thomas Kern die Kameraden endlich wieder zu einer Versammlung begrüßen.

Er berichtete von einigen Veranstaltungen im Jahr 2022. Besonders hob er die neu geschaffene "lange Nacht der Feuerwehr" hervor. Hier wird der Bevölkerung bei verschiedenen Schauübungen das Leistungsvermögen der Wehr dargestellt. Natürlich inklusive Bewirtung der Schaulustigen durch den Verein. Ein weiteres Highlight war die Fahrzeugsegnung der neu angeschafften Fahrzeuge.

Die Betreuerin der Kinderfeuerwehr konnte berichten, dass 17 Kinder im vergangenen Jahr die Kinderflamme absolviert haben. Dies waren in Stufe 1: Viktoria Kuhn, Fabian Bleimann, Milena Pilz, Lena Bernhard, Maximilian Günther. In Stufe 2: Lena Burlein, Niklas Kern, Till Piller, Paul Löffler und Ben Boulanger. In Stufe 3: Lisa Orth, Johannes Bach, Simon Kessler, Hannes Löffler, Joel Emrich, Felix Bleimann und Davis Spiegel.

Die Jugendfeuerwehr legte den Wissenstest ab und befindet sich in der Ausbildung zur Jugendflamme!

Aber nicht nur die Kinder und Jugendlichen, auch die aktive Wehr absolvierte im Jahr 2022 etliche Schulungen. Der 1. Kommandant Mathias Fuchs dankte allen, die die verschiedenen Schulungen absolviert haben.

Sieben aktive Kameraden/-innen absolvierten den Atemschutzgeräteträgerlehrgang mit Zusatzmodul Chemiekalienschutzanzug. Sieben Teilnehmer absolvierten die Truppmannausbildung und vier die Truppführerausbildung. Ein Erste-Hilfe Lehrgang wurde durchgeführt und drei Kameraden/innen nahmen an einem Fahrsicherheitstraining in Schlüsselfeld teil.

In der Feuerwehrschule in Würzburg absolvierte Lydia Fuchs die Lehrgänge First Response, Jugendwart und Ausbilder in der Feuerwehr.

Der Kommandant Mathias Fuchs ging in seinem Bericht auch auf die Einsätze im Jahr 2022 ein. Nach fast 50 Einsätzen im Vorjahr war 2022 ein relativ ruhiges Jahr mit "nur" 18 Einsätzen. Neben etlichen Unterstützungseinsätzen außerhalb Mainstockheims war vom Zeitaufwand der größte Einsatz jedoch in Mainstockheim abzuleisten. Beim Brand des Häckselplatzes war die Mainstockheimer Wehr zwölf Stunden im Einsatz und es wurden 135 Kubimeter Wasser verbraucht!

Von: Matthias Dorsch (Schriftführer, Freiwillige Feuerwehr Mainstockheim)