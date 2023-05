Am 1. Mai feierte Familie Wörner Jubiläum: "25 Jahre Schloss Hotel". Hierzu luden Sandra und Harald Wörner zu einer historischen Schloss-Keller-Führung ein. Kunden, Weinliebhaber und Ehrengäste erfreuten sich an einem Nachmittag unter dem Fokus Genuss für Gaumen, Körper, Geist und Seele.

Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung von Hotelbetreiber Harald Wörner entnommen: Die Wandlung vom landwirtschaftlichen Gutshof mit Weingut zum Hotel begann exakt vor 25 Jahren – dank der gelernten Hotelfachfrau Sandra Wörner. Einst wurde das Hotel mit sechs individuellen Zimmern unter dem Namen "Schloss Herberge" eröffnet. Die Wörners dachten, dass der französische Touch sehr gut zu dem Renaissance Schloss passt.

Einblick in die Schlossgeschichte

Jedoch nach wenigen Jahren firmierten sie um in "Wörners Schloss Hotel", um der Verwechslung mit einer Jugendherberge zu entgegnen. In der alten Schlossanlage erwartet die Gäste nämlich eine moderne Zimmereinrichtung, ein Sauna- und Wellnessbereich sowie ein Restaurant.

Harald Wörner ging bei der Festtagsführung auf die Schlossgeschichte vom 15. Jahrhundert bis heute ein. Noch heute hängt am Eingang des Gewölbekellers ein Schild mit der Inschrift: "Als Schutzraum freigegeben – Reichsschutzbund". Hier unten ist man sozusagen absolut sicher. Verdursten wird hier auch niemand, heißt es in der Pressemitteilung: Man erblickt sofort die Barriquefässer aus Eiche sowie die modernen Edelstahltanks, die dem Gewölbeverlauf angepasst wurden. Ebenso bekommt man einen kleinen Einblick in die Sektherstellung.

Trinkspruch von Prinzessin Merle I.

Die Gäste des 25-Jahr-Feier erlebten schließlich eine Fünf-Sinnes-Weinprobe und konnten die Energie im Wein sehen, fühlen, riechen, hören und schmecken und dabei ihre eigene Chakrenenergie bewusst wahrnehmen. Harald Wörner ist nämlich auch Gesundheitscoach und Autor. Die Prichsenstädter Weinprinzessin Merle I. sorgte mit einem passendem Trinkspruch für gute Laune.

Prichsenstadts erster Bürgermeister René Schlehr ermunterte die Winzer- und Gastronomiefamilie Wörner, auch die nächsten 25 Jahre mit Freude und Liebe den einmaligen Kraft- und Genussort "Wörners Schloss" weiterzuführen.