Nach einer langen, der Pandemie geschuldeten Vakanz wurden am vergangenen Samstag zum 2. Advent beim Konzert des Gesangverein 1910 Kleinlangheim e.V. in der evangelischen Kirche Bürger und Gäste wieder mit abwechslungsreicher, adventlicher Musik überrascht. Sowohl der Kinderchor "Young Voices", seit langer Zeit wieder einmal der Frauenchor und der gemischte Chor sorgten für weihnachtliches Flair und adventliche Stimmung, unterstützt durch Pfarrer Harald Vogt, der den besinnlichen Teil und den Segen vornahm. Die Orgel wurde gekonnt bespielt von Valentina Zielonka. Nach einem gelungenen Konzert konnten die Kirchbesucher anschließend die weihnachtliche Stimmung des Weihnachtsmarktes genießen, begleitet mit Düften von Glühwein, Punsch, Kürbissuppe, gebrannten Mandeln und einer großen Anzahl an Plätzchen- und Marmeladenvarianten aber auch handwerklichen Künsten und Kreationen weiterer Aussteller, die schon auf die zahlreichen Besucher sehnsüchtig warteten.

Von: Guntram Zielonka (1. Vorsitzender, Gesangverein 1910 Kleinlangheim e.V.)