"Nun singet und seid froh!" - unter diesem Motto lädt die Stimmvereinigung Mainstockheim am Samstag, 10. Dezember, zu einem Weihnachtskonzert in die Evangelische Stadtkirche in Kitzingen ein. Der Konzertchor "Chorason" sowie der Kinder- und Jugendchor "Young Harmony" unter der Leitung von Uwe Ungerer bringen adventliche und weihnachtliche Weisen aus mehreren Ländern unterschiedlicher Epochen zu Gehör, schreibt die Stimmvereinigung Mainstockheim in iherer Ankündigung. Traditionelle Lieder wie "Der Morgenstern ist aufgedrungen" von Michael Prätorius sowie Kompositionen von Max Reger oder Gustav Holst wechseln ab mit modernen Arrangements von John Rutter, Pentatonix und Withney Houston. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.