Bei idealem Wanderwetter trafen sich mehr als 20 Wanderfreunde/-innen zur traditionellen "Trunkwanderung" vor dem Waldgasthof in Ilmbach. Wanderwart Rudi Hilpert führte die Gruppe in einer rund 2,5-stündigen und circa sechs Kilometer langen Rundwanderung auf dem Naturlehrpfad zur Trunkhütte und von dort aus wieder zurück zum Ausgangspunkt. Bei einem gemeinsamen Mittagessen in der Gaststätte, zu dem auch Seniormitglieder hinzukamen, klang die "Wanderung in den Mai" aus.

Klaus Behr freute sich 22 Wanderfreunde/-innen, darunter erfreulicherweise auch eine ansehnliche Zahl von Gästen, vor der Forsthaus Gaststätte in Ilmbach begrüßen zu können. Wanderwart Rudi Hilpert führte die Wandergruppe auf den Spuren von Ludwig Trunk zur Trunkhütte am Steigerwaldkamm. Die Wanderer folgten dabei dem von Forstmeister Ludwig Trunk Ende der 1960er Jahre eingerichteten ersten Naturlehrpfad in Bayern. Auf ihrem Weg durchquerten sie weiten Strecken die durch den Orkan "Fabienne" im Jahr 2018 stark geschädigten Laubholzbestände. Es war erfreulich zu beobachten, in welch kurzer Zeit die Natur die entstandenen Sturmschäden durch eine reiches Angebot an Naturverjüngung der Baumarten Buche, Eiche, Bergahorn, Esche und Kirsche allmählich zu heilen beginnt. Andererseits war an den großen Holzpoltern erkennbar, dass das Trockenjahr 2022 und der damit verbundene Borkenkäferbefall die noch verbliebenen Fichten nahezu vollständig zum Absterben gebracht hatte.

In einem weiten Bogen führte die Wanderung von der Trunkhütte auf dem Steigerwald-Panoramaweg nach Norden und von dort durch die staatlichen Wälder des Forstbetriebs Arnstein und der Gräflich von Schönbornschen Forstverwaltung zurück nach Ilmbach. Bei einem gemeinsamen Mittagessen, zusammen mit Senioren des Steigerwaldklubs, klang die Wanderung auf den Spuren des ehemaligen Wiesentheider Forstmeisters Ludwig Trunk in gemütlicher Runde und vielen angeregten Gesprächen aus.

Von: Klaus Behr (1. Vorsitzender, Steigerwaldklub Wiesentheid)