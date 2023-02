In der Dienstversammlung der Feuerwehr Rödelsee ging eine Ära zu Ende: Kommandant Volker Heß hatte sich schon lange entschlossen aufzuhören. Einstimmig wählte die Wehr Steven Heß zum Nachfolger, ebenso einstimmig wurde auch Michael Troll als Stellvertreter bestätigt.

"Es fällt uns allen schwer, uns vorzustellen, dass Du nicht mehr Kommandant bist", sagte Bürgermeister Burkhard Klein zu Volker Heß. Aber es sei sein Wunsch gewesen, frühzeitig das Amt weiterzugeben. 1986 trat Volker Heß (53) in die aktive Wehr ein, 1998 wurde er stellvertretender Kommandant. Nach dem plötzlichen Tod des Kommandanten übte er diese Funktion kommissarisch aus, bis er 1999 offiziell und einstimmig gewählt wurde.

Sich beruhigt zurücklehnen können

Dietmar Chrischilles, Gruppenführer der dritten Gruppe, der Volker Heß schon seit gemeinsamen Tagen im Kindergarten kennt und zwölf Jahre als sein Stellvertreter agierte, erinnerte in Wort und Bild an den Werdegang seines Freundes in der Feuerwehr. In einem Film kamen dann Weggefährten, Kameraden, Freunde und die Familie zu Wort. Auch Kreisbrandmeister Tobias Nahr dankte für die Zusammenarbeit.

"Wenn das Feuer mal nicht mehr so brennt", sagte Volker Heß, "und man weiß, dass man eine gute Mannschaft hat", dann sei es an der Zeit, das Amt weiterzugeben. Er könne sich beruhigt zurücklehnen, denn er wisse: "Es läuft". Jetzt freue er sich auf die schöne Zeit in der dritten Gruppe. Vielen galt sein Dank, vor allem seiner Familie und der Mannschaft. Mit stehendem Applaus bedachten die Kameradinnen und Kameraden ihren langjährigen Kommandanten, bevor sich dieser mit einem leisen "Tschüss" verabschiedete. Er bekam unter anderem ein Starterset zur Hühnerzucht als Abschiedsgeschenk.

Am 6. Mai wird es für Volker Heß einen Ehrenabend der Gemeinde geben, kündigte Bürgermeister Klein an. In der Versammlung wurde zudem beantragt, Volker Heß zum Ehrenkommandanten zu ernennen.