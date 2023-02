Vor kurzem traf sich die Feuerwehr Abtswind zur Generalversammlung, bei der auch der Vereinsvorstand neu gewählt wurde.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Joachim Kaypinger und der Totenehrung gingen Schriftführer Tobias Weiß und der zweite Kommandant Sascha Nuss auf Übungen und Einsätze der Wehr in 2022 ein. Dabei sind 1142 Stunden im Feuerwehrdienst geleistet worden. Immer mehr werden die Einsätze im Bereich THL die 18 der 35 Einsätze ausmachten. Vorsitzender Kaypinger bedauerte, dass die Theatergruppe zu Beginn des Jahres 2022 aufgrund Corona nicht auftreten konnte. Umso mehr freue er sich auf den diesjährigen Auftritt der "Yeti-Jäger".

Außerdem ging er auf das Genussortfest der Gemeinde Abtswind ein, an dem sich die Feuerwehr erfolgreich beteiligte.

Nachdem Kassier Manfred Layh den Bericht des Kassiers vortrug und der Vorstand entlastet wurde, standen Neuwahlen des Vorstandes an.

Gewählt wurde Manuela Schäfer zur Vorsitzenden, womit nun zum ersten Mal in der 132-jährigen Vereinsgeschichte eine Frau an der Spitze der Feuerwehr steht. Ihr Stellvertreter ist Sebastian Kaiser. Als Kassier und Schriftführer wurden Manfred Layh und Tobias Weiß in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer agieren künftig Ramona Pfister, Burkard Görke und Maximilian Fuchs.

KBM Christian Aschermann appellierte in seinem Grußwort auf eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Autobahnwehren zu denen die Feuerwehr Abtswind aufgrund des laufenden A3 Ausbaus längst gehöre.

Der zweite Bürgermeister Bünnagel dankte im Namen der Gemeinde für die geleisteten Einsätze. Die Feuerwehr sei der Verein mit der meisten Außenwirkung des Dorfes, da diese zu jeder Zeit bei ungünstiger Witterung Ihren Mann stehe. Außerdem betonte er die Wichtigkeit der Theatergruppe für den Ort und wünsche sich, dass er zukünftig die Feuerwehr wieder mehr bei Festen und weniger im Einsatz sehen würde.

Zudem ging ein Theaterspieler, der zum ersten Mal in seinem Leben in 2022 die 112 wählen musste, darauf ein, dass eine gute Arbeit geleistet werde. Des weiteren machte er auf die fehlenden Fränkisch-Kenntnisse der ILS aufmerksam, er sagte man solle keine Hemmungen haben, die 112 zu wählen.

Von: Tobias Weiß (Schriftführer, Feuerwehrverein Markt Abtswind e.V)