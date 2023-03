Außenspiegel berühren sich: Unfallverursacher setzt Fahrt fort

Einen Fall von Unfallflucht meldet die Polizei aus Tiefenstockheim. Dort fuhr am Samstag gegen 15.10 Uhr eine 20-Jährige mit ihrem Auto auf der Kreisstraße von Willanzheim in Richtung Tiefenstockheim. Kurz vor dem Ortsschild Tiefenstockheim kam ihr ein lilafarbener Renault Zoe entgegen, der zu weit in die Fahrbahnmitte geraten war. Die beiden Fahrzeuge berührten sich jeweils mit dem linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Am Wagen der jungen Frau entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.

Unbekannter entwendet Scheibenwischer von geparktem Auto

Zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag wurde an einem Auto der Marke Ford in Iphofen der Scheibenwischer der Windschutzscheibe abgebrochen und entwendet. Das Fahrzeug war während der Zeit in der Kanalgasse geparkt. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 200 Euro.

Hinweise zu den beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410 entgegen.