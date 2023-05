In guten Jahren strömten an Pfingsten um die 40.000 Besucher nach Geiselwind auf den Autohof Strohofer – und machten so das Trucker- und Country-Festival zum größten seiner Art in Deutschland. Diese Zeiten sind erst einmal vorbei: Nach zwei Ausfällen wegen Corona gab es vergangenes Jahr zwar in abgespeckter Form einen Neuanfang. Dieses Jahr aber folgt, wie berichtet, wieder eine Notbremsung: Das Festival wurde von der Veranstalter-Familie bereits Anfang dieses Jahres abgesagt.

Wie Moritz Strohofer damals auf Anfrage betont, hätten sich zum einen "Anforderungen und Auflagen für die Veranstaltung massiv erhöht". Gleichzeitig habe man mit "steigenden Preisen in der gesamten Veranstaltungsbranche" zu kämpfen. Vor allem aber fehlen schlichtweg die Mitarbeiter. Das Eventteam sei in der Pandemiephase kleiner geworden.

Vergangenes Pfingsten habe man noch versucht, alle Events mit dem übrig gebliebenen Team und der Familie zu stemmen. Das sei "am Limit“ und nicht noch einmal machbar gewesen.

Bei aller Enttäuschung gibt es aber ein Versprechen: Nächstes Jahr geht das Pfingst-Festival wieder an den Start. Die Hoffnung ist: Schon in den Anfangsjahren habe das Truckerfest auf dem Autohof in einem zweijährigen Turnus stattgefunden. "Das gibt uns die Zuversicht, dass unsere Fans diese schwere Entscheidung mittragen und wir uns 2024 wiedersehen", sagte Strohofer.

Country-Party als Trostpflaster

Zudem fällt heuer an Pfingsten nicht alles komplett ins Wasser – es gibt einige Trostpflaster. Am Freitag, 26. Mai, öffnet ein Country-Saloon mit Live-Musik. Tags darauf steigt eine Country-Party in der Music-Hall, wie es zu Beginn des Trucker- und Country-Festivals immer üblich war. Angesagt hat sich die Countryband "High South". Der Pfingstsonntag, 28. Mai, steht dann in der Music-Hall ganz im Zeichen einer Pfingst-Party.

Diese Veranstaltungen, so Strohofer, bedürften keiner großen Genehmigungsbescheide und seien leichter durchzuführen. Ansonsten sei an Pfingsten auf dem Autohof alles wie immer: Hotel und Autohof seien ebenso geöffnet wie der Kletterwald.