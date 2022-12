Unter Atemwegsreizungen litten Gäste einer Gaststätte in Kitzingen. Die Polizei ermittelt.

Wie es im Pressebericht der Polizei heißt, wurde eine Streifenbesatzung am Donnerstagabend, gegen 18.40 Uhr, zu einer Gaststätte in der Herrnstraße in Kitzingen gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein Unbekannter im Bereich des Lokals unbemerkt eine Substanz versprüht haben. Kurz darauf litten insgesamt 14 Personen unter Atemwegsreizungen.

Wie die Polizei weiter berichtet, versprühte der Täter vermutlich ein Tierabwehrspray, das in unmittelbarer Tatortnähe gefunden und sichergestellt wurde. Kurz zuvor hatte ein Zeuge einen Mann in einem naheliegenden Schnellrestaurant beobachtet, der mit einem solchen Spray hantierte. Ob dies mit dem Vorfall in der Gaststätte in Zusammenhang steht ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.