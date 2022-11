Eine von der SPD organisierte Betriebsbesichtigung des Flusskraftwerks in Marktbreit weckte das Interesse von zahlreichen Bürgern aus Marktbreit und Umgebung. Herr Berghoff von der Firma Uniper ist Leiter der Arbeitsgruppe aller Kraftwerke am Main und stand der Besuchergruppe Rede und Antwort, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD Marktbreit, der folgende Informationen entnommen sind.

Das Flusskraftwerk ist Staustufe und dient mit seinen zwei Turbinen der Energiegewinnung. Hier entsteht also grüner Strom. Daneben dient es aber auch, gemäß Berghoff, der Wasserabflusskontrolle. Denn ein gleichbleibender Wasserpegel ist wichtig für den Betrieb des Flusskraftwerks. Der herrschende Klimawandel mit enormem Niedrigwasser oder auch Hochwasser können seine Funktion beeinträchtigen. Zwar werde der Main bei Wassermangel durch Überleitung vom Brombachsee über den Rhein-Main-Donau-Kanal gespeist, diese gleiche jedoch nur extreme Niedrigwasser aus.

Auch hat der Naturschutz beim Betrieb des Flusskraftwerks eine wichtige Bedeutung. Berghoff erläuterte dies anschaulich am Beispiel der Aalwanderung, die durch bauliche und technische Vorkehrungen der Anlage ermöglicht wird. Abschließend konnte noch der Rechen vor der Turbine und der Kran für die Bergung des angeschwemmten Unrats besichtigt werden.