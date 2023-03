Man nennt ihn mittlerweile den "singenden Wüstenprediger" in der schillernden arabischen Millionenmetropole Dubai, den EKD-Pfarrer Johannes Matthias Roth, der seit bald drei Jahren Andachten, Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten und Projekte in Wüsten, Oasen aber auch in Villen und Hotels, wie in Kirchenräumen feiert. Nun gestaltete er gemeinsam mit seiner Tochter Christianna einen Mitsing-Gottesdienst in der ökumenischen Autobahnkirche "Licht auf unserem Weg" in Geiselwind.

Zusammen mit dem Radio8-Pfarrer Burkhard Stark, bekannt durch die Glaubenssendung "Prisma" sonntags um 7 Uhr, und der Wortgottesdienstleiterin Manuela Strohofer, feierte eine große Gemeinde aus Nah und Fern einen beschwingt wie auch meditativ-besinnlichen Gottessdienst mit Lesungen, Gebeten und Erzählungen.

Aber vor allem sind es die so schnell einprägsamen Lieder und Balladen von Johannes Matthias Roth, die Alle in kürzester Zeit mit einstimmen ließen: Lieder von der Wüste und dem neuen Aufblühen von Hoffnung, Balladen von Engeln und guten Wegbegleitern, Melodien vom Rasten, Innehalten und einer gesegneten Gottesbegegnung. Während Manuela Strohofer geistliche Impulse und Gebete wie Dankesworte an die Gemeinde richtete, trug Pfarrer Stark tiefgründige Meditationen vor, die besonders in der Fasten- und Passionszeit die Gläubigen berührten.

In wenigen Wochen erscheint nun Roths Doppel-CD mit all diesen Kraft und Mut spendenden Liedern, mit einem Motto-Song für den Kirchentag in Nürnberg, sowie rockigen Songs, englischen Gospel–Ohrwürmern und auch einigen Schlagern. Man kann also sehr gespannt auf die "Neue" des Liederpfarrers sein.

Seit bald 25 Jahren ist der fränkische Liederpfarrer mit seinen Mit– und Mutmachliedern im bundesdeutschen Raum unterwegs; seine Lieder, die etliche Preise gewannen, fanden schon vielerorts Eingang in Liederbücher und werden in Gottesdiensten gesungen wie in Radiosendern gespielt.

Am Ende des Gottesdienstes wurde eine große Summe zugunsten eines Waisenhauses mit Schule in Kenia gesammelt.

Von: Rita Schiffler (Marketing, Autobahnkirche Geiselwind)