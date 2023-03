Im Rahmen eines Gottesdienstes in der Stadtkirche wurde Pfarrer Helmut Oppelt in den Ruhestand verabschiedet. Elf Jahre seines Dienstes wirkte er in der Stadtkirchengemeinde in Kitzingen und einige Zeit auch im Gebiet des Schwarzacher Beckens. Zum 1. März trat er seinen Ruhestand an.

Musikalisch wurde der Gottesdienst durch Kantor Martin Blaufelder (Gesang) und Helmar Scheuplein (Orgel) schwungvoll und festlich gestaltet. Nach seiner wohl kürzesten Predigt seiner Dienstzeit wurde Pfarrer Oppelt durch Dekanin Baderschneider von den Aufgaben in der Stadtkirche entpflichtet und für die neue Lebensphase gesegnet. Den Zuspruch Gottes - "Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein" - den er während seiner Amtszeit vielen Menschen in verschiedenen Lebenssituationen mit auf den Weg gegeben hat, wurde nun ihm als Segen für seinen neuen Lebensabschnitt zugesprochen. Den Schlussteil des Gottesdienstes gestalteten Pfarrer Koch, Diakon Dubowy und Pfarrerin Zeiher.

Beim anschließenden Empfang im Paul-Eber-Haus würdigten Wegbegleiter*innen seinen Humor und seinen Dienst an den Menschen. Grußworte sprachen Frau Doris Paul (stv. Landrätin), Frau Astrid Glos als Vertreterin des Oberbürgermeisters, Gemeindereferentin Erika Gerspitzer als Vertreterin der katholischen Nachbargemeinde, Pfarrer Peter Stier und Pfarrer Paul Häberlein als Senioren des Pfarrkapitels, Frau Uschi Sattes für den Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Hohenfeld sowie Pfarrerin Zeiher für den Kirchenvorstand und das Team der Stadtkirche. Pfarrer Koch gab während der Moderation des offiziellen Teils einige lustige Anekdoten aus den gemeinsamen Jahren im Team der Stadtkirche preis. Mit guten Gaben und Glückwünschen beschenkt, bedankte sich Herr Oppelt zum Abschluss für alle wertschätzenden Worte, die ja "meist erst bei der Beerdigung gesprochen" würden. Es sei schön, diese bereits jetzt gehört zu haben.

Von: Kerstin Baderschneider (Dekanin, Evang. Dekanat Kitzingen)