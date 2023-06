Schnell einen Hustensaft oder Schmerzmittel in der Apotheke holen – das geht am Mittwoch, 14. Juni, nicht überall. Viele Apotheken bleiben bundesweit geschlossen. Die Apothekerinnen und Apotheker wollen so auf aktuelle Probleme wie Lieferengpässe bei Medikamente, fehlendes Personal oder zu viel Bürokratie hinweisen.

Wer am 14. Juni akut krank wird, muss sich an die Notdienst-Apotheken wenden . Im Landkreis Kitzingen sind das am Mittwoch die Stern-Apotheke in der der Ritterstraße 22 in Kitzingen und die Förster'sche Apotheke in der Nürnberger Straße 1 in Markt Einersheim. Sie sind von 8 bis 8 Uhr am nächsten Tag geöffnet.