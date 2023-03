Zu einer Unfallflucht kam es am Montagmittag gegen 13.10 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Kitzingen. Wie die Polizei berichtet, bremste eine 16-Jährige ihr Leichtkraftrad auf Höhe des Fahrradgeschäfts verkehrsbedingt ab. Ein unbekannter Fahrer eines silbernen Renaults bemerkte das Anhalten der Motorradfahrerin zu spät und fuhr leicht auf das Krad auf. Danach entfernte sich der Autofahrer, ohne seinen Pflichten im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall nachzukommen. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden von circa 50 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.