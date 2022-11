Bereits zum 27. Mal lädt der Musikzug der Feuerwehr Iphofen am Sonntag, 4. Dezember, 18 Uhr, zum Adventskonzert in die Stadtpfarrkirche St. Veit ein. Neben dem Musikzug bringen der Kinderchor Klangfarben, der Gesangverein 19866 Iphofen und das Nachwuchs-Projektorchester Iphofen/Willanzheim vorweihnachtliche Weisen zu Gehör, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Im Anschluss an das Konzert, können sich die Besucherinnen und Besucher im Rathauskeller bei Tee, Glühwein und Lebuchen auf die ruhige und besinnliche Zeit des Jahres einstimmen.