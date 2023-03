Für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien engagierten sich Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Volkach. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Schule entnommen.

In der Woche vor den Faschingsferien veranstalteten die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Volkach eine närrische Mottowoche, in der in den Pausen mit den Kindern der Grundschule gemeinsam gefeiert wurde.

Die Klassen der Jahrgangsstufen 8/9 waren für den Pausenverkauf verantwortlich und entschlossen sich kurzfristig für eine Spendenaktion: Der gesamte Gewinn soll den Opfern der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien zugutekommen.

Schnell waren Sponsoren gefunden, die bereitwillig und großzügig diese Aktion unterstützen: Edeka Kolb und Rewe Prieto, jeweils aus Volkach, sowie Kaufland in Lengfeld sponserten Würstchen, Brötchen, Wurst, Käse und Donuts für den guten Zweck.

Durch den Verkauf kamen insgesamt beachtliche 1100 Euro zusammen. Damit war das wichtigste Motto dieser Woche klar: "Wir wollen helfen!"