Am 11. Juni 1982 wurde der CSU-Ortsverband Nordheim aus der Taufe gehoben. In der Hauptversammlung am Wochenende im Gasthaus Sonne in Nordheim feierten die Mitglieder in geselliger Runde den 40. Geburtstag – wegen der Corona-Pandemie mit neun Monaten Verspätung. Verdiente Mitstreiter wurden geehrt, der Vorstand wurde neu gewählt. Erste Geburtstagsgratulanten waren Landtagsabgeordnete Barbara Becker und Bezirksrätin Gerlinde Martin (beide CSU).

Der CSU-Ortsverband ist im Gemeindeleben tief verwurzelt. Aktuell stellt er mit Sibylle Säger die Bürgermeisterin. Ortsvorsitzende Eva Dinkel und Markus Schneider sind Mitglieder des Gemeinderats. Der Ortsverband ist im Aufwind, denn zuletzt konnte Dinkel drei neue Mitglieder begrüßen. Als Höhepunkt des vergangenen Jahres bezeichnete die Vorsitzende den erstmals in Nordheim veranstalteten CSU-Spaziergang mit der Kreisvorsitzenden Barbara Becker und Kreisgeschäftsführerin Gerlinde Martin. "Der Rundgang kam gut an, und das wollen wir im Sommer wiederholen", so Dinkel.

Erstmals trat die CSU im Ort bei der Kommunalwahl 1990 an

Roman Sauer, ein Mann der ersten Stunde, blickte auf 40 Jahre CSU in Nordheim zurück. Bevor der Tag der Taufe gekommen war, habe es viele Diskussionen und Zusammenkünfte gegeben, erinnerte Sauer. "Wir hatten wahnsinnig viele Ideen." Das Motto bei der Gründung sei gewesen: "Miteinander reden ist besser als gegeneinander schweigen." Erster Vorsitzender war Wolfgang Kuhn. Mit Anträgen und Aktionen brachten sich die CSUler im Dorf ein. 1990 sammelte die CSU bei der Gemeinderatswahl über 2500 Stimmen. Ernst Borst und Roman Sauer kamen in den Gemeinderat.

1994 wurde der Fremdenverkehrsbeirat (heute Touristikrat) gegründet. Auf Antrag der CSU-Räte kam es laut Sauer 2000 zum Bau des neuen Rathauses. Der heute florierende Wohnmobilstellplatz wurde damals initiiert. Sauer nannte die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Raiffeisenstraße, den Ausbau des Kinderspielplatzes an der Mainfähre und die Beantragung zinsverbilligter Darlehen für Winzer beim Finanzministerium als weitere Erfolge. Stets habe man Verantwortung übernommen, um die Gemeinde fit für die Zukunft zu machen.

Die Neuwahl des Ortsvorstands brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Eva Dinkel, stellvertretende Vorsitzende Sibylle Säger und Ernst Borst, Schatzmeister Harald Rauch, Schriftführer Marco Kestler. Zu Beisitzern wurden Peter Säger und Roman Sauer gewählt, zu Kassenprüfern Markus Schneider und Ernst Borst. Delegierte sind Eva Dinkel und Sibylle Säger.

Geehrt wurden bei der Nordheimer CSU für 40 Jahre: Franz Schwarz (ältestes Mitglied), Gustav Förster, Anita Sauer, Waldemar Braun, Ernst Borst, Roman Sauer, Wolfgang Glaser, Werner Kreuzer, August Zang; für 25 Jahre Matthias Markert sowie für 15 Jahre Sibylle Säger, Eva Dinkel und Harald Rauch.