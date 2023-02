Er machte es spannend: Ziffer für Ziffer enthüllte Bürgermeister Burkhard Klein, bis die Summe von 24.499,99 Euro auf dem symbolischen Scheck sichtbar wurde. Das war das Ergebnis der Aktion Rödelsee hilft, die diesmal dem Verein "Die AHRche" zugutekam, der vom Hochwasser Betroffene im Ahrtal hilft.

Dazu gab es von Bürgermeister Burkhard Klein, der zusammen mit seinem Stellvertreter Bernd Lussert und Weinprinzessin Anna Deppisch den symbolischen Scheck überreichte, noch einen eigens verpackten Glückscent und die Freude beim Verein AHRche war perfekt. Zumal die sogenannte Scheinchenkollekte am Ende des Benefizkonzertes mit dem Blasorchester "EMOtion" noch einmal, aufgerundet von den Mitarbeiterinnen der Vinfothek, 1500 Euro erbrachte.

Schwester Dorothea Krauß von der Communität Casteller Ring erinnerte daran, dass es, wenn nicht Corona das kulturelle Leben ausgebremst hätte, bereits das 15. Benefizkonzert auf dem Schwanberg gewesen wäre. Die Blasmusik von "EMOtion" (Unterpleichfeld), dirigiert von Karl-Heinz Comes, passte perfekt zum Anlass, spielten die Musikerinnen und Musiker doch Stücke der Hoffnung, des Dankes und der Freundschaft, wie zum Beispiel "Hymn of Hope" von Georges Sadeler, "Ich bete an die Macht der Liebe" von Alfred Bösendorfer oder "You never walk alone" (Arrangement: Joe Grain).

Verein versuchte in der Katastrophe ein Stück Gemütlichkeit zu schaffen

Steffi Boddenberg vom Verein "Die AHRche" erzählte den Konzertbesuchern in der Kirche St. Michael, dass der Verein zwei Tage nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal Mitte Juli 2021 gegründet worden sei. Der Verein habe zum Beispiel ein Zelt aufgebaut als Anlauf- oder Treffpunkt, um ein Stück Gemütlichkeit für die Menschen zu schaffen in der Katastrophe. Weitere Projekte seien die Wiederherstellung von Spielplätzen oder das Angebot einer Sportmöglichkeit für Schulen. Gewachsen sei auch das Projekt "Helfende Hände" für handwerkliche Tätigkeiten.

Da es nun schon 20 Jahre sind, seit es die Aktion Rödelsee hilft gibt, gab es Kurzberichte von früheren Spendenaktionen durch Vertreter der Vereine oder Organisationen – live oder per Video. Berichtet wurde über die Verwendung der Spende und über weitere Projekte, für die man auf weitere Unterstützung angewiesen sei.

"Nur durch Euer Engagement konnten auch wir sinnvoll helfen", sagte Bürgermeister Klein. Mit jedem gespendeten Cent werde Hilfe geleistet.