Was ist die ILE Mainschleife Plus genau? Welche Orte umfasst sie, welche Projekte stehen an oder wurden bereits realisiert? Antworten auf all diese Fragen liefert die ILE Mainschleife Plus-Tour, die am Samstag, 22. April, erstmals stattfindet. Der Startschuss fällt um 10 Uhr an der Mainfähre in Volkach-Fahr. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der ILE-Region Mainschleife Plus entnommen.

Bürgerinnen und Bürger, aber auch alle Gäste der Region sind eingeladen, sich der Premieren-Tour anzuschließen: Egal, ob mit dem normalen Rad oder dem E-Bike. Wer lieber zu Fuß oder mit dem Auto an den jeweiligen Standorten vorbeikommen möchte, ist natürlich ebenfalls willkommen.

Alle Stationen zu besichtigen, ist in doppelter Hinsicht ein Gewinn: Wer sich von allen besetzten Stationen eine Unterschrift ergattern kann, hat es nicht nur geschafft, sich ein genaues Bild über den gesamten Umfang der ILE-Region Mainschleife Plus zu machen, sondern kann auch noch am Gewinnspiel teilnehmen. Unter allen bis 7. Mai 2023 eingeworfenen vollen Unterschriften-Karten verlost die ILE Mainschleife Plus einen regionalen Hauptgewinn.

Um die Planungen zu vereinfachen, wird darum gebeten, sich anzumelden, wenn man mit dem Fahrrad die komplette ILE Mainschleife Plus-Tour mitfahren möchten. Anmeldung ist bis zum 13. April möglich. Die Wege sind nicht abgesperrt, die Tour führt entlang der ausgeschilderten Radwege.

Weitere Informationen zur Tour gibt es bei ILE-Umsetzungsbegleitung Theresa Ott unter Tel.: (09381) 40126, theresa.ott@volkach.de oder unter www.ilemainschleifeplus.de