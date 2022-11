Bei einem Lieder- und Ehrenabend des MGV Castell wurde unsere langjährige Chorleiterin Eva-Maria Rappelt verabschiedet.

Frau Rappelt beendete ihr Chorleitertätigkeit auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen während der Corona-Pause.

Im April 2008 hatte der 1. Vorstand Franz Schuster mit Frau Rappelt Kontakt aufgenommen – und sie erklärte sich anschließend bereit, unseren Chor als Chorleiterin zu übernehmen.

Bereits nach wenigen Singstunden konnten Chor und Chorleiterin feststellen, dass man sich "gefunden" hat.

Die Chorleiterin forderte die Sänger auf, sich für neues Liedgut zu öffnen; dabei sollte altes Liedgut nicht vernachlässigt werden. Auch eine moderne Sänger-Kleidung wurde auf ihre Veranlassung angeschafft.

In den folgenden Jahren kam es zu einer Vielzahl von Auftritten bei Lieder- und Ehrenabenden und sonstigen Veranstaltungen.

Besonders hervorzuheben sind hierbei mehrere Teilnahmen am "Drei-Franken-Singen", Adventskonzerte, Konzerte der Sängergruppe, Jagdkonzerte (z. B. Schloss Bimbach), Serenaden (z. B. Schloss Castell), der Empfang der Fränkischen Weinkönigin Carolin Meyer und die Mitgestaltung von Gottesdiensten und Familienfeiern. Die letzte Singstunde mit Frau Rappelt fand am 24. Februar 2020 statt. Weitere Singstunden oder Auftritte wurden durch Corona verhindert.

2. Vorstand Erik Greulich sprach der Chorleiterin für die geleisteten Dienste den besonderen Dank des MGV Castell aus und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute.

Als Abschiedsgeschenk wurde der scheidenden Chorleiterin vom 1. Vorsitzenden Stefan Rappelt ein Wein-Präsent und ein Fotobuch über die vielen Auftritte während ihres Wirkens in Castell überreicht.Frau Rappelt teilte in ihrer bewegten Abschiedsrede mit, dass sie die Übernahme des MGV Castell nie bereut habe. Die Chorleitertätigkeit habe ihr viel Freude bereitet. Sie habe bereits am Beginn ihrer Tätigkeit festgestellt, dass eine gewisse Qualität in den einzelnen Stimmen vorhanden ist. Dies sei die Grundvoraussetzung für eine gute Gesangsleistung. Diese Qualität kam in den vielen Auftritten immer wieder zur Geltung. Frau Rappelt wünschte dem Chor und der neuen Chorleiterin, Michaela Kaul, alles Gute und erfolgreiche Auftritte.

Von: Georg Schwarz (Protokollführer, Männergesangverein Castell 1921)