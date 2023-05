Zu ihrer traditionellen Mainwanderung hatte die Freie Wähler Gemeinschaft Mainbernheim eingeladen. Eine Gruppe von 50 Wanderern machte sich auf den Weg entlang des Bärlesweges in den Mainbernheimer Stadtwald. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Freie Wähler Gemeinschaft entnommen.

Altbürgermeister Karl Wolf informierte die Teilnehmer praktisch im Vorbeigehen über alte Laufwege zum Bahnhof und zum Eichelsee, die Geschichte und die Wasserversorgung des Sees, die Hügelgräber und vieles mehr. An zahlreichen dieser Kulturgüter, Flur- und Bodendenkmäler in der Mainbernheimer Gemarkung sind Stelen aufgestellt, die über einen Wanderweg vernetzt sind und einen QR-Code tragen. So können zu den betreffenden Orten weitere Informationen per Smartphone abgerufen werden.

Der sonnige Nachmittag klang im neu gestalteten Turngarten der Stadt aus.