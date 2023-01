Im Rahmen eines Gottesdienstes wurde der langjährige Organist Ludwig Pfaff von Pater Philippus in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Ludwig Pfaff ist im Jahre 1990 sozusagen in die Fußstapfen seiner Mutter, Aurelia Pfaff, gestiegen. Was sich eigentlich als recht selbstverständlich anhört, war für ihn mit vielen Übungsstunden, Musikunterricht und Fleiß verbunden, denn mit fast 50 Jahren noch mal mit dem Orgelspielen anzufangen war nicht so einfach. Herr Pfaff hatte sogar nach wenigen Jahren die Orgelprüfung "D" bei Georg Friede, dem Regionalkantor des Bistums Würzburg abgelegt.

Ludwig Pfaff hat mit viel Hingabe über 33 Jahre Orgel gespielt. Während dieser Zeit war er nahezu immer einsatzbereit. Da er recht früh beruflich in den Ruhestand ging, musste er neben dem wechselnden Wochenenddiensten auch die meisten Gottesdienste an den Werktagen übernehmen, da der zweiten Organist Herrn Hubert Jakob, zu diesem Zeitpunkt noch berufstätig war. So spielte er bei allen Anlässen, egal ob Frühmesse oder Abendgottesdienst, ob Taufe oder Beerdigung, ob Hochamt oder Hochzeit. Darüber hinaus übernahm er sogar noch Vertretungsdienste in umliegenden Pfarreien.

Zusätzlich war er auch der "Kümmerer" der Kirchenorgel in Sommerach. Er sorgte für das jährliche notwendige Tröpfchen Öl, setzte sich bei Mängeln oder Defekten umgehend mit der Kirchenverwaltung in Verbindung und drängte auf zeitnahe Erledigung.

Pater Philippus erwähnte bei der Verabschiedung besonders die gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Priestern, die ja hin und wieder auch die einzelnen Sonderwünsche verlangten.

Für das Gemeindeteam überreichte der Vorsitzende Emil Schlereth eine handgefertigte Kerze mit Orgelmotiv. Für die Kirchenverwaltung bedankte sich Kirchenpfleger Urban Östreicher mit einem Weinpräsent. Die Urkunde des Bistums wird noch nachgereicht, sobald diese vom Bischof unterschrieben wurde.

Von: Ursula Walter (Schriftführer, Pfarrgemeinderat Sommerach)