Das Duo "Le.cker" ist am Samstag, 6. Mai, ab 19 Uhr auf dem Zykloopenhof, dem Aussiedlerhof zwischen Mainbernheim und Willanzheim zu Gast, wenn die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD) dort ihr Jubiläum zum 50. Geburtstag feiert. Das ist einer Pressemitteilung der Musiker zu nentnehmen. In dieser heißt es weiter: Timo Lechner (Gesang, Gitarre, Tasten) und Christian Schmitt (Gesang und Gitarre) werden akustische Rock-Klassiker und viel Deutsches spielen und singen, darunter auch den ein oder anderen Country-Song. Neben der Musik locken sicherlich neben einem Foodtruck oder einem Flohmarkt für Reiterzubehör auch ein buntes reiterliches Rahmenprogramm für Jung und Alt. Kennern der Szene ist Christiane Göbel ein Begriff, die in Reitkunst und den fairen Umgang mit dem Pferd (Horsemanship) einführt. Daneben gibt es Voltigieren, klassische Reitkunst und eine Rittervorführung. Der Eintritt ist frei.