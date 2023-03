Seit langem drängt in den Ratssitzungen in Obernbreit immer wieder die Frage: Was kostet die Erneuerung und Erweiterung des Kindergartens tatsächlich? Eine Antwort soll es am 29. März geben, dann wird in der Ratssitzung der Haushalt für das laufende Jahr beraten und verabschiedet. "Derzeit werden die Kosten für den Kindergarten überarbeitet", sagte Bürgermeister Christian Küster in der jüngsten Ratssitzung.

Der Sanierungs- und Erweiterungsbedarf im Obernbreiter Kindergarten ist seit vielen Jahren bekannt. Erste Schritte wurden bereits in der vergangenen Legislaturperiode des Gemeinderats angegangen. Was ursprünglich mit einer Sanierung des Bestandes und einem Neubau im Anschluss mit etwas über drei Millionen Euro kalkuliert war, wurde im Laufe der Zeit immer teurer.

Geschredderter Beton kann wieder eingebaut werden

Ein Problem dabei war sicher der ursprüngliche Wunsch, möglichst viel an Bestand zu erhalten. Dies erwies sich aber als fatal, wie sich bei den detaillierteren Planungen herausstellt. Einerseits waren die Raumhöhen im Bestand für heutige Ansprüche zu gering, andererseits gab es Höhenunterschiede zwischen Alt- und Neubau, die in allen Stockwerken mit Rampen hätten überwunden werden müssen. Heute ist der Altbau abgerissen.

Zwischenzeitlich waren die kalkulierten Kosten auf gut sieben Millionen Euro gestiegen, mit der Verknappung an Rohstoffen und der Inflation dürften diese Kosten kaum zu halten sein. Der geschredderte Beton aus den Resten des Altbaus kann wieder eingebaut werden, wie eine Analyse zeigte. Und auch das Außengelände am Ausweichquartier kann wohl bald benutzt werden, denn der Rasen wächst an.

Außer-Haus-Verkauf in der Lärchenstraße genehmigt

Was in der Februarsitzung als "Pizza to go" in der Lärchenstraße wegen der Zufahrt zum Feuerwehrhaus noch abgelehnt wurde, ist nun als Außer-Haus-Verkauf genehmigt worden. Denn jetzt werden die Pizzen vorgebacken und beim Kunden vor Ort im Anhänger fertig gemacht, sodass der befürchtete Abholverkehr entfällt.

Nach wie vor umstritten ist die Regelung im Obernbreiter Jugendhaus, nachdem auch für eine Öffnung für älteren Jugendliche Verantwortliche benannt werden müssen. Während ein Teil der Elternschaft dies kritisiert, beharrt die Gemeinde auf dieser Lösung. Bürgermeister Küster forderte die Jugendlichen auf, in die Gemeinderatssitzungen zu kommen, wo sicher über die Problematik geredet werden könnte. Zudem seien die Jugendbeauftragten und die Bürgermeister jederzeit ansprechbar.

Der Ausbau der Gartenstraße steht in den Startlöchern, alleine es fehlt an der Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn.