Am vergangenen Wochenende haben wir zusammen mit den Kindern, Eltern, dem Kigateam und vielen Gästen ein tolles Sommerfest gefeiert. Dieses Jahr war das Fest besonders wichtig für uns, da unser Kindergarten die Kneipp-Zertifizierung erhielt. Dazu waren unser Träger Pfarrer Adam Was, Bürgermeister Dieter Lenzer, Mitglieder der Kirchenverwaltung und des Stadtrates anwesend. Gesamtleiterin Marion Beringer bedankte sich herzlich bei Silke Ott, Hausleitung vom Kiga St. Veit, die sich federführend für die Einführung und Umsetzung des Kneipp-Konzeptes zeigt und beim Kigateam, das die Pädagogik in allen Bereichen begeistert anwendet.

Die Auszeichnung wurde uns mit vielen lobenden Worten zur tollen Umsetzung des Konzeptes von Gabi Baumeister, Dozentin der Kneipp-Akademie in Bad Wörishofen, überreicht.

Kneipp ist eine ganzheitliche Methode, die sich auf die fünf Elemente Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilkräuter und Lebensordnung konzentriert. Wir haben diese Philosophie in unser pädagogisches Konzept integriert und setzen sie im Kiga-Alltag um. Kneipp bietet uns eine gute Möglichkeit, gesundes Verhalten kindgerecht zu vermitteln.

Nach der abwechslungsreichen Aufführung der Kinder zur Kneippschen Lehre, konnten alle auf der Spielstraße verschiedene aktive Stationen mit den fünf Elementen durchlaufen. Des Weiteren wurden gesunde Snacks und Getränke angeboten und es gab Kräuterstationen zum Probieren und Kennenlernen. Beim Kneipp-Quiz gab es für die Familien Fragen zum Thema zu beantworten. Die vielen Preise, die wir vergeben konnten, wurden uns aus großzügigen Spenden örtlicher Unternehmen und von Spielzeugfirmen überlassen. Die T-Shirts der Kinder für die Aufführung wurden uns von der Sparkasse Iphofen gespendet.

Wir bedanken uns herzlich für die Spenden und bei allen, die das Fest zu einem fröhlichen und unvergesslichen Tag für unsere Kinder gemacht haben. Wir hoffen sehr, dass wir den Eltern und Gästen ein bisschen Begeisterung für Kneipp vermitteln konnten und freuen uns, wenn die Kinder Anregungen mit nach Hause nehmen.

Von: Marion Beringer (Kindergartenleitung, Kiga St. Veit, Iphofen)