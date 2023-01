Im Rahmen der Weihnachtsfeier der Raiffeisenbank Mainschleife - Steigerwald eG wurden vier langjährige MitarbeiterInnen verabschiedet. Herr Kurt Michel ist bereits im Jahr 2021 nach über 47-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand gegangen. Herr Dieter Barthelme ist ebenfalls seit 2021 Ruheständler. Er stand fast 40 Jahre für die Raiffeisenbank in Diensten. Im Dezember 2021 ist Harald Brabec nach fast 25 Jahren in den Ruhestand ausgeschieden. Noch länger als die drei Herren war Ilse Brückner für die Bank tätig. Sie ist zum Jahresende 2022 nach fast 50-jähriger Tätigkeit in den verdienten Ruhestand gewechselt. Ein besonderes Betriebsjubiläum konnte der Betriebsratsvorsitzende der Genossenschaftsbank, Herr Karl-Peter Kohlhaupt, feiern. Er wurde für sein 45 -jähriges Dienstjubiläum geehrt. Vorstandsvorsitzender Martin Weber bedankte sich bei den treuen und engagierten MitarbeiterInnen und überreichte Blumen und Weinpräsente.

Von: Martin Weber (Vorstandsvorsitzender, Raiffeisenbank Mainschleife - Steigerwald eG)