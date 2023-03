Wenn sich Winzer aus Österreich, der Schweiz oder Dänemark ins Fränkische Weinland aufmachen, ist es Zeit für die Iphöfer Weinfreundschaften. Alle zwei Jahre lädt die Stadt mit Weinpersönlichkeiten, Gastgebern, Einzelhändlern und Gästeführern dazu ein, den Wein in seinen vielen Facetten zu erleben, schreibt die Stadt Iphofen in einer Pressemitteilung.

Am Samstag, 1. April, von 14 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 2. April, von 11 bis 18 Uhr, steht "Genusswandeln" auf dem Programm. Zahlreiche lukullischen Stationen in der Altstadt sowie am Rande der Iphöfer Weinberge widmen sich laut Pressemitteilung Themen wie "Highlander trifft Franken" oder "Wein, Schokolade und fränkische (Wild-)Bratwürste".

In der Vinothek Iphofen dreht sich alles um den natürlichen Weinausbau und kurzweilige Führungen mit den Winzern und Gästeführern sowie Weinproben ermöglichen, mehr über den Weinanbau in Iphofen zu erfahren. Ergänzt wird das Programm durch Ausstellungen, Stadtführungen, Aktionen des Einzelhandels und Weinseminare.

Weitere Informationen: Tourist Information, Tel.: (09323) 870306, E-Mail: tourist@iphofen.de, www.weinfreundschaften.de