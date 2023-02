Da Pflegearbeiten im Schulbiotop Werdsee des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid notwendig wurden, erledigte der Q11-Biologiekurs von Nicola Dahmen den Gehölzschnitt in Kooperation mit einigen Mitgliedern der Bund Naturschutz (BN)-Ortsgruppe Wiesentheid. Die Schüler entfernten mit Begeisterung die stark wachsenden Erlen- und Weidenschösslinge am Radweg, so dass dieser nun wieder problemlos befahren werden kann. Das Schnittgut wurde anschließend in den neu gestalteten Schulgarten im Osten des Schulgeländes transportiert, um daraus eine Benjeshecke (Todholzhecke) zu bauen. Dieser Heckentyp dient vor allem Vögeln und Kleinsäugern als Schutz- und Nahrungsraum. Gezeigt wurden den Schülern auch zwei vom Wiesentheider Bauhof im Werdsee versenkte Obstbäume. Sie stammen vom Baugebiet des neuen Kindergartens in Wiesentheid und werten das Gewässer als Laich- und Ruheplatz auf. Für den Biologiekurs war die Biotoppflegeaktion eine willkommene Abwechslung im Schulalltag, die durch eine kleine Brotzeit, spendiert vom BN-Vorsitzenden der Wiesentheider Ortsgruppe Norbert Schneider, belohnt wurde.

Von: Matthias Mann (Lehrer, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)