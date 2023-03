Im Feuerwehrverein Hoheim sind derzeit 72 Mitglieder registriert. Bei der Jahresversammlung berichtete die Vorsitzende Larissa Scherer, dass das Vereinsleben im vergangenen Frühjahr wieder Fahrt aufgenommen habe und es neben dem Aufstellen des Maibaumes auch wieder andere Veranstaltungen gab. Anstelle einer Weihnachtsfeier wurde die Ausrichtung einer Neujahrsfeier erfolgreich ausprobiert.

Sie kündigte für 2023 eine ganze Reihe von Jubiläen im Dorf an, die an einem Festwochenende begangen werden sollen. So feiere die Feuerwehr 140-jähriges Bestehen, der Sportverein sein 75-jähriges, Hoheim kam vor 50 Jahren als erster Stadtteil zur Stadt Kitzingen und das längst im Einsatz befindliche neue Feuerwehrfahrzeug könne nun auch geweiht werden.

Kommandant Michael Kruggel kann auf 28 Aktive, darunter vier Frauen und sechs Jugendliche zurückgreifen. Seinem Bericht zufolge kam es zu sieben Einsätzen, darunter technische Hilfeleistungen und Absicherungen.

Gemeinsam mit der Vorsitzenden betreut Manuel Fuchs die Feuerwehrjugend. Nachdem es drei Jahre keine Interessenten gab, haben sich nun sechs Jugendliche zum Feuerwehrdienst entschlossen und werden derzeit in Basiswissen geschult. Sie bezeichnete Fuchs als Vorbilder für ihre Altersgenossen. Im Sommer ist die Gründung einer Kinderfeuerwehr vorgesehen.

OB Stefan Güntner begrüßte die wieder eingekehrte Normalität und den Aufbau einer Jugendfeuerwehr. Er erinnerte daran, dass die Stadt 900.000 Euro für die Feuerwehren und weitere 650.000 Euro für eine Drehleiter in den Haushalt gestellt habe. Jeder Cent davon sei für die Bürger gut angelegt. Er lobte den Aufbau einer Kinderfeuerwehr, die ein noch früheres Heranführen an die Feuerwehr erlaube.

Kreisbrandmeister Steffen Gernert kündigte eine neue Alarmierungssoftware auf Kreisebene an. Er sah mit den Kinder- und Jugendfeuerwehren das Fundament für die Zukunft der Feuerwehr geschaffen. Stadtbrandinspektor Matthias Gernert lobte die Zusammenarbeit der Stadtteilwehren mit der Stadtfeuerwehr.

Stellvertretender Landrat Robert Finster bezog die Arbeit der gesamten Blaulichtfamilie in sein Lob ein. Der Landkreis habe einiges vor, denn bei der Hochwasserkatastrophe an der Schwarzach sei spürbar geworden, dass mehr Power und Know-how im Landkreis gebraucht würden.

Auf Anregung des Vorstandes beschloss die Versammlung den Mitgliedsbeitrag ab 2024 auf 18 Euro anzuheben. Der Verein ehrte langjährige Mitglieder: 55 Jahre: Ernst Spannheimer, 45 Jahre: Burkhard Scheuring, 40 Jahre: Harald Heckelmann und 30 Jahre: Daniela Holzleitner.