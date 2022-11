Zu den Bayerischen HIV-Testwochen im November weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass im Gesundheitsamt ganzjährig HIV-Tests verbunden mit einer entsprechenden Beratung kostenlos und anonym angeboten werden. Während der Bayerischen HIV-Testwochen können interessierte Bürger am Montag und Dienstag zwischen 9 und 11.30 Uhr und am Donnerstag zwischen 14 und 16.30 zudem unangemeldet im Gesundheitsamt Kitzingen für einen HIV-Test erscheinen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Voraussetzung ist, dass der Zeitpunkt einer vermuteten Ansteckung mindestens sechs Wochen zurückliegt, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Der Test an sich besteht aus einer einfachen Blutentnahme. Die Blutprobe wird an ein auswärtiges Labor geschickt, das Ergebnis gibt es innerhalb einer Woche. Dieses wird dann dem Untersuchten ärztlicherseits in einem persönlichen Gespräch erläutert. Das Ergebnis kann wegen Datenschutz und Schweigepflicht nicht am Telefon mitgeteilt werden. Im persönlichen Arzt-Patienten-Gespräch können darüber hinaus auch Fragen zu anderen sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten besprochen werden.

Das Wissen über HIV und AIDS in der Gesellschaft ist hoch, die meisten Menschen sind über Ansteckungswege und Schutzmöglichkeiten gut informiert. Dennoch kommt es immer wieder zu Neuinfektionen mit HIV. In Bayern infizierten sich im Jahr 2020 nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts etwa 240 Menschen neu mit HIV. Insgesamt lebten hier Ende 2020 rund 12.300 Personen mit dem HI-Virus.

Das Leben mit HIV ist belastend. Bis heute ist die Infektion nicht heilbar. Doch glücklicherweise sind die Behandlungsmöglichkeiten besser als jemals zuvor. Die bayernweiten Testwochen, die vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) ins Leben gerufen wurden, wollen darüber informieren und dazu ermutigen, sich auf HIV untersuchen zu lassen, wenn das Risiko für eine Ansteckung bestand.

Unabhängig von der HIV-Testwoche gilt generell: Beratung, Informationen oder HIV-Test im Gesundheitsamt Kitzingen sind jederzeit nach Terminvereinbarung möglich unter Tel.: (09321) 928-3304 oder -3306, weitere Infos unter www.testjetzt.de