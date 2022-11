Hanika Straub Banez, das sind drei Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und ihre Liebe zur Musik. Gemeinsam unter Konstantin Weckers Label Sturm & Klang als Einzelkünstlerinnen unter Vertrag, ahnte Deutschlands bedeutendster Liedermacher wohl nicht, was er ins Rollen brachte, als er die Musikerinnen bei einem Konzert spontan zusammenbrachte.

Am Sonntag, 20. November, um 19 Uhr präsentieren sie in der Alten Synagoge ihr neues gemeinsames Projekt und Album "Sie, Du und Ich". Miriam Hanika ist studierte Oboistin und Englischhornistin, Sarah Straub tourte früher mit Lionel Richie und dem Spandau Ballet, bevor sie ihre eigene musikalische Stimme in deutscher Musik fand und Tamara Banez, Aktivistin mit einem Faible für Synthesizer, deren politische Lieder mehr sind als nur Protest: Sie ist die Stimme einer ganzen Generation, die sich in Bewegungen wie "Fridays for Future" für eine bessere Welt einsetzt.

Karten gibt es in der Touristinfo der Stadt Kitzingen in der Marktstraße, online auf https://s-access.eu/Kitzingen/ sowie an der Abendkasse ab 18 Uhr.