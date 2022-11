Ein Adventskonzert für die ganze Familie präsentiert Gerhard Schöne mit den "Königen aus dem Morgenland" am Freitag, 2. Dezember, in der Alten Synagoge um 18 Uhr, teilt die Stadt Kitzingen mit.

Der Liedermacher war trotz seiner kritischen Töne einer der erfolgreichsten Musiker der DDR und ist bis heute einer der beliebtesten (Kinder)-Liedermacher der Republik. Mit den Musikern von "L'art de Passage" und der Schattenspielerin Therese Thomaschke hat er einen märchenhaften Abend vorbereitet, geeignet für Kinder ab fünf Jahren und ihre Familien.

Sein fantasievolles Weihnachtsprogramm lädt zum Mitmachen ein. Mit Kinderliedern aus aller Welt bringen Schöne an der Gitarre, Stefan Kling am Klavier, Rainer Schwander an Hackbrett, Saxophon und Flöte sowie Karoline Körbel an Trommeln und Percussion weihnachtliche Stimmung nach Kitzingen.

Karten gibt es in der Touristinfo der Stadt Kitzingen in der Marktstraße, online auf https://s-access.eu/Kitzingen/ sowie an der Abendkasse ab 17 Uhr. Für Kinder bis zwölf Jahren ist der Eintritt frei.