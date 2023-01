Nach zwei Jahren Zwangspause konnte kurz vor den Weihnachtsferien endlich wieder das traditionelle Weihnachtskonzert mit anschließendem Weihnachtsdorf an der Staatlichen Realschule Kitzingen stattfinden. Für die erfolgreichen musikalischen Darbietungen übten alle Akteure bereits viele Wochen im Vorfeld. Das abwechslungsreiche Programm, das von der Musikfachschaft zusammengestellt wurde, begeisterte die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer des Abends. In der festlich geschmückten Aula lauschten Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen den Klängen der Musik AG der Unterstufe unter der Leitung von Rebekka Fries, einer eigens gegründeten Elternbeiratsband sowie der Schulband unter der Leitung von Rainer Wolf. Auch einige Solobeiträge von Schülerinnen und Schüler am Klavier bzw. mit Gesang (Alexis Adam, Valentina und Joaquin Pedezert) durften bewundert werden. Zudem verzauberte Kollege Uwe Klüpfel das Publikum mit magischem Gedankenlesen. Professionell unterstützt wurden die Künstlerinnen und Künstler von Markus Düll und seiner der Technik-AG, die für Ton und Beleuchtung verantwortlich waren.

Am Ende des Konzerts bedankte sich Schulleiter Michael Rückel bei allen Beteiligten und eröffnete das traditionelle Weihnachtsdorf, an dem sich viele Schulklassen mit einem sehr umfangreichen Angebot beteiligten. Wegen des schlechten Wetters mussten die Schülerinnen und Schüler ihre Verkaufsstände zwar zum Großteil im Schulhaus aufbauen, dies tat jedoch der weihnachtlichen Stimmung keinen Abbruch, sondern sorgte im Gegenteil für eine besonders gemütliche und familiäre Atmosphäre. Aus Schulküche und Mensa wehten Waffel-, Punsch- und Plätzchenduft durch das ganze Schulhaus, im Schülercafé konnten letzte selbst gebastelte Weihnachtsgeschenke erworben werden, auf dem Schulhof brutzelte an mehreren Feuertöpfen Stockbrot und für das leibliche Wohl sorgten sowohl die SMV als auch der Elternbeirat. Noch lange bis in den Abend konnten sich die begeisterten Gäste in gelungener Atmosphäre auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen.

Von: Katrin Pfeuffer (Lehrerin, Staatliche Realschule Kitzingen)