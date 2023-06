Mit Gudrun Wende, Gerhard Reiser und Thomas Hetterich hat der Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein Marktsteft seit Freitag gleich drei neue Ehrenmitglieder. Zudem wurde bei den Wahlen der Vorstand im Amt bestätigt.

"So alt bin ich doch noch gar nicht, dass ich Ehrenmitglied werden kann", so der Kommentar von Gudrun Wende zur Auszeichnung. Dafür spricht aber ihre Arbeit im Verein: Denn zuvor wurde sie für 25 Jahre Zugehörigkeit geehrt und seit dem Eintritt führt sie denn auch die Kasse.

Gerhard Reiser "hätte im Traum nicht daran gedacht", so ausgezeichnet zu werden, für ihn sprachen viele Jahre im Vereinsvorstand, unter anderem als stellvertretender Vorsitzender. In Abwesenheit wurde Thomas Hetterich geehrt. Er hat, so Vorsitzender Thomas Barthel, viele Jahre die Vereinsfahrten organisiert und war Vorsitzender gewesen. Ohne ihn würde das ehemalige Kleidergelände zwischen Stadt und Main, das jetzt Mainauenpark heißt, heute nicht so aussehen.

Nicht nur Mitglieder nutzen gerne die neue Saftpresse

Eine Saftpresse und eine Kernobstschneidemühle – das waren die großen Anschaffungen des Vereins im vergangenen Jahr, so zweite Vorsitzende Beate Wende in ihrem Rückblick. Die Anschaffung, die nicht nur von Mitgliedern bereits gerne genutzt wurde, konnte mit einem Zuschuss aus Mitteln der ILEK gekauft werden. 5000 Euro Zuschuss gab es zudem für ein Projekt das zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde im Ort umgesetzt und das auch von Pfarrer Peter Stier in seinem Grußwort gelobt wurde: Die ökologische Umgestaltung des Pfarrgartens mit Sonnen- und Schattenstauden.

Wie alle Jahre kümmerte sich der Verein um den Osterbrunnen, begrünte den Kärrnerplatz und bepflanzte etliche Kübel im Ort mit Blumen. Für die Mitglieder wurde ein Obstbaum-Schnittkurs organisiert und neben einigen Ausflügen bot der Verein auch eine gut besuchte Ferienpassaktion an.

Dank für viele gut organisierte Reisen

Lob gab es von 3. Bürgermeister Michael Eisenhuth und vor allem auch vom Kreisvorsitzenden der Gartenbauvereine Karl Wolf. Der zog einen Vergleich der Arbeit der Vereine vor 100 Jahren und heute: Gartenarbeit sei auch heute gesund, sinnvoll und nützlich. Zudem leisteten die Vereine einen großen Beitrag zur Stabilisierung der Gesellschaft.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Hans-Siegfried Burckhardt ausgezeichnet, der sich beim Vorstand für die vielen gut organisierten Reisen bedankte. 25 Jahre im Verein sind Claus Friedlein, Dieter Haag, Thomas Hetterich, Emilie Hofmann, Heinz Jacob, Herbert Kotek, Irmgard Müller, Erika Saueracker und Gudrun Wende. Bei den Wahlen wurden Thomas Bartel als 1. und Beate Wende als 2. Vorsitzende ebenso im Amt bestätigt, wie Ulrike Burckhardt als Schriftführerin und Gudrun Wende als Kassier.