Im Rahmen des Aktionstags "Musik" feierte die Rudolf-von-Scherenberg Grundschule Dettelbach ein musikalisches Frühlingsfest. Mehrere Klassen hatten Frühlingslieder und Gedichte einstudiert und präsentierten Mitgliedern des Elternbeirats und Klassenelternsprecherinnen ein fröhliches und buntes Programm im Musikraum der Grundschule. Lehrerin Gabi Lenhart hatte die Anmeldung zum Aktionstag Musik, der bereits zum wiederholten Mal an der Grundschule stattfand, vorgenommen. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Ingeborg Scheubeck studierte sie die Musikstücke mit vier Klassen ein. Außerdem war der Musikraum durch zahlreiche Frühlingsbilder, die im Kunstunterricht entstanden waren, besonders ästhetisch und freundlich gestaltet worden. In diesem einladenden Ambiente und Liedern wie "Tiritomba", "Komm lieber Mai und mache ..." und "I like the flowers" wurde auch Frau Helgard Hey, offiziell als Konrektorin der Rudolf-von-Scherenberg-Grundschule begrüßt. Nach Grußworten der Schulleiterin Gabriele Krieglstein wurde sie auch von Bürgermeister Matthias Bielek herzlich willkommen geheißen. Ein musikalisches Begrüßungslied der Klasse 4b für die Schulleitung rundete die gelungene Feier ab.

Von: Gabriele Krieglstein (Schulleiterin, Rudolf-von-Scherenberg- Grundschule Dettelbach)